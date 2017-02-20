解便秘 醫師提醒：多攝取高纖、還要配合這件事…
2017-02-20 13:28
朱恩琪建議纖維攝取的食材，提供民眾參考。（記者吳俊鋒翻攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕由於蔬果有膳食纖維，不少人以為常吃就能緩解便秘，但奇美醫學中心營養科強調，除此之外，還需要「多喝水」來助攻，點出一般錯誤的迷思，提醒民眾注意。
奇美營養師朱恩琪表示，農曆春節期間，很多人大啖年菜，因油、鹽、熱量的攝取都很高，加上運動又不夠，腸胃道症狀找上門，其中之一就是便秘，民眾懂得藉助蔬果的膳食纖維來緩解，但其實吃錯方法，反更嚴重。
朱恩琪說，若人體水分攝取不足，纖維無法藉此來膨脹，糞便體積會變小，且密實，而讓在腸道運送過程更加緩慢，到了最末端時，就會乾硬，難以「解放」。
朱恩琪建議，若體重為60公斤，換算後，每天至少要喝2千1百c.c.以上的水分，才有達到足量的標準，加上膳食纖維攝取，就能真正緩解便秘。
除了蔬果之外，朱恩琪表示，豆類、全穀、蒟蒻等食物中，都含有水溶性纖維，能協助控制血糖，並增加飽足感，並延緩胃排空，想要體重控制的愛美女性，可以攝取。
而未加工的麩質、全麥、穀物、豆類、果皮、根莖等食物中，則有非水溶性纖維，可縮短糞便通過腸道的時間，減少毒素與腸道的接觸，降低大腸直腸癌的風險。
朱恩琪建議，若平日不習慣攝取纖維質，應採逐漸增加的方式，避免一次大量，產生腹瀉、脹氣等情形，還要配合足夠的水份，且適度的運動，以及規律的生活，才能有效緩解便秘。
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