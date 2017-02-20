農委會鴨、鵝不分 主委林聰賢要查

針對誤認驗出H5N6第一例的花蓮幼鴨為鵝事件，農委會主委林聰賢表示，會展開調查，再追究行政責任。（記者簡榮豐攝）

2017-02-20 13:26

〔記者林彥彤／台北報導〕禽流感疫情嚴峻，農委會日前卻又爆誤認驗出H5N6第一例的花蓮幼鴨為鵝，對此農委會主委林聰賢今天上廣播節目時表示，會展開調查，再追究行政責任。

林聰賢表示，當發現H5N6第一例幼禽時，工作人員是先採檢體並拍照，專家是就照片上去分辨，最後辨識錯誤，以專業的農政單位來說，的確不應該犯錯，因此預計要啟動調查，最後再追究行政責任。

林聰賢說，針對各界的批評都會樂於全面檢視，不過對於外界質疑用人的問題，他認為，植物專家不代表不能領導防檢局，因為畢竟防檢的工作是多元面向的，他勉勵同仁都該痛定思痛。

林聰賢也說明，兩年前的疫情大爆發就是缺乏經驗，現在他們也看過去的經驗，提早採取禁運、禁宰的措施，並補助包含養禽業者、運輸業者、屠宰業者等，畢竟防疫工作，人命優先。