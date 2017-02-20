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澎湖觀光改走精緻風 力推深度人文之旅

沿著菊島去旅行網站，推出小而美的小島遊深度行程。（記者劉禹慶翻攝）

2017-02-20  13:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最大旅遊入口網站-沿著菊島去旅行，前年首開實體據點後，今年再度成立旅行社，力推小而美的深度人文旅遊體驗；創站站長一筆將平日的理念化為實際行動，行銷澎湖之美，一改以往走馬看花，以景點多取勝的旅遊行程。

領風潮之先的沿菊網站，與澎湖產業、社區業者跨平台整合，正式推出一系列標榜小團體，深精緻體驗，在地人文觀點的深度旅行行程設計，帶領遊客體驗澎湖逐漸失傳的炒製魚鬆、菜宅窯烤披薩、魚市場買魚下廚料理、前進小島賞夕陽觀夜星，期待透過新的旅遊概念傳達澎湖人文的深度魅力，10人就能成行。

今年力推湖西田園手作小旅行、鎖港漁市下午茶等深具人文特色的旅行團，天天出發。湖西田園手作小旅行，遊客可以體驗澎湖逐漸失傳的炒製魚鬆過程，並製作日式風味澎湖魚燒茶泡飯，牛車漫遊南寮聚落，在傳統菜宅內享受製作窯烤披薩的樂趣，包含澎湖紫菜與在地種植鳳梨研發的創意紫菜鳳梨汁。鎖港漁市下午茶則帶領遊客拜訪鎖港下午魚市場競標魚貨，並帶回廚房料理品嚐活跳澎湖海鮮，製作魚拓。

除人文深度外，新的深度旅行模式也主推小島漫遊概念，推出包含夜訪虎井慢食小旅行、目斗嶼東北海金色三角、花貓嶼東嶼坪海洋公園秘境之旅等，遊客參加這些小團旅行將有機會抵達澎湖神秘的目斗嶼燈塔、花嶼燈塔、貓嶼等美麗小島，一親澎湖極北、極西兩座燈塔，巡航燕鷗的故鄉貓嶼，這些都是過往旅遊行程鮮少挖掘的路縣。

鎖港漁市場體驗，不僅加入拍賣也帶回廚房料理之旅。（記者劉禹慶翻攝）

澎湖深度人文行程，推出茶泡飯美食之旅。（記者劉禹慶翻攝）

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