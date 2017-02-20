複檢未過 中市「饗食天堂」花壽司大腸桿菌群超標

中市抽驗饗食天堂的「花壽司」大腸桿菌群超標。（圖：衛生局提供）

2017-02-20 13:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府衛生局抽驗餐餐飲業各式壽司，總計抽驗32件，1件複檢後仍不合格，是西屯區饗食天堂（饗賓餐旅事業股份有限公司台中店）抽驗的「花壽司」，每公克大腸桿菌群不符合規定，衛生局已約談業者，將依規裁處，依違反食安法可裁處業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲業者落實自主管理，製作即食食品前後均需徹底洗淨雙手，生熟食、刀具、砧板應分開使用，減少交叉汙染機率；也提醒民眾選用壽司等即食食品，留意店家環境衛生，確保食品安全。

衛生局說明，總計抽驗坊間餐飲業各式壽司共32件，初驗不符合衛生標準計有8件，經輔導衛生後再複驗，7件符合規定，1件不合格，為西屯區饗食天堂（饗賓餐旅事業股份有限公司台中店）抽驗的「花壽司」，每公克大腸桿菌群最確數1100 MPN/g（標準為1000 MPN/g以下）不符合規定，衛生局已約談業者，將依規裁處。

衛生局指出，大腸桿菌群及大腸桿菌的食品衛生標準認定，常用來監測食品品質是否遭受汙染，或是製程有無衛生缺失，雖不至於立即嚴重致病，但代表產品製作過程中的環境衛生、食材、器具、包裝等過程可能遭受汙染，或作業人員衛生習慣不良、成品無適當保存等原因所致。

衛生局表示，食品業者若違反食品安全法第17條，可依同法第48條，經命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰；呼籲業者落實自主管理，製作即食食品前後需徹底洗淨雙手，生熟食、刀具、砧板應分開使用，減少交叉汙染機率，提供市民安全衛生飲食；同時，也提醒民眾選用壽司等即食食品，留意店家存放環境衛生，並盡快食用完畢，避免變質影響健康。