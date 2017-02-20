超時旅程須增派司機 228連假新制上路

觀光局副局長張錫聰（右一）說，將清查一日遊旅遊行程。（記者鄭瑋奇攝）

2017-02-20 13:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花賞櫻團遊覽車翻覆事故後，引發對於旅行業推出的早出晚歸一日遊行程，是否會讓遊覽車駕駛工時過長的問題；交通部政務次長王國材表示，接下來會清查這些旅遊產品，對於有疑慮超時行程，要求業者要派兩位駕駛，且將行程走到哪要更換駕駛要註明在行程表當中，這部分預計228連續假期前會實施。

旅行業舉辦國內旅遊使用遊覽車機會非常高，觀光局除之前已要求須聘用合法駕駛人、找合法遊覽車公司合作，並要妥適安排旅遊行程，不能讓遊覽車駕駛超時；不過這次蝶戀花事故發生後，顯示國內法規面仍有不足地方。

觀光局副局長張錫聰表示，明日會與相關品保協會、旅遊公會、消保處等單位開會，檢視國內相關一日遊行程，並於228連續假期前，公布需要替換駕駛的行程；一日遊清查原則是同樣行程有業者安排兩日遊，為何有旅行社卻只要一天，像是台北出來玩到清境、武陵農場、司馬庫斯、阿里山、墾丁、梨山等，一日來會可能就會有超時問題。張錫聰說首波將於228連假前公布100個一日遊行程，要求業者行程需要有兩位駕駛，不論是車上安排雙駕駛或開到指定地點，再由另一位駕駛接手等。

明日開完會後，還會請旅行業品質保障協會訂定遊程合理價格參考標準，公告給消費者參考，觀光局會製作旅遊團搭乘遊覽車安全摺頁，並在網站公布選安全行程懶人包資訊，將資訊完整揭露，讓消費者選到能寬心出遊的旅遊產品；後續將透過強力稽查，讓旅遊產品回歸健康環境。

對於派雙駕駛或要求更換駕駛，是否會增加旅遊產品價格，張錫聰表示，出門旅遊一定是安全第一，即便旅遊產品價格會增加也應該要做，消費者若覺得費用貴，可選擇較近行程；相信市場供需同樣會自行調整，也許業者會維持原本優惠價格搶客，但針對行程進行調整。

公路總局副總工程司林福山表示，228連假期間將對有出團且評為鑑丙、丁等的遊覽車公司，全面調查所接獲要出團行程做檢視，若有明顯可能超時，會先要求遊覽車公司注意行程，最好預定在中途要有安排替換的司機；平常聯合稽查時，會與觀光局人員合作，在風景區加強排班。王國材，相信這次把旅遊行程表全面檢視並資訊充分接露後，額外增加行程使駕駛駕車時間違規情況就會減少，薄利一日團現象會慢慢減少。