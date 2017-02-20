大學體育組全國最高分 揚子高中任威政榮登武狀元
2017-02-20 13:29
虎尾揚子高中任威政（左二）大學體育組全國最高分，榮登武狀元。（記者廖淑玲攝）
〔記者廖淑玲／雲林報導〕沒有體育班照樣教出武壯元，虎尾揚子高中任威政大學體育組全國最高分榮登武狀元，並有10名同學獲15滿級分，成績亮眼。
虎尾揚子高中沒有體育班，但該校田徑隊的任威政在今年大學體育術科考試中獲最高分成為全國武狀元，若再加上該校去年畢業，今年重考的林承毅拿下大學學測滿級分，校長鍾月娥說，揚子今年仍可以說是包辦文、武壯元，對教學團隊是一大鼓舞。
尤其難得的是，包括任威政，該校田徑隊連續4年來創造3男、1女全國最高分，教出4個武壯元，指導教練林喜湳說，該校沒有體育班只有田徑隊，學生利用早、晚課餘時間練習，能在全國體育菁英中脫穎而出，歸功於學生願意學習、下苦工的成果。
從小愛運動的任威政，麥寮國小畢業後就讀揚子高中國中部，從國一加入田徑隊，在麥寮六輕上班的父母親也相當支持他，鼓勵他按部就班接受教練的訓練，拿下武壯元，第一志願希望就讀台灣師範大學體育系，教出更多的體育好手，學校也以他為榮。
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虎尾揚子高中任威政在獲大學體育組全國最高分榮登武狀元，並有10名同學獲15滿級分。（記者廖淑玲攝）
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