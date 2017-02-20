全國首座！龜山「綠」柴油車檢測站竣工

位於龜山區華亞科技園區內的「綠建築柴油車動力計排煙檢測站」今天竣工。（記者陳昀攝）

2017-02-20 12:52

［記者陳昀／桃園報導］位於龜山區華亞科技園區內的「綠建築柴油車動力計排煙檢測站」今天竣工，有逾2萬輛柴油大客貨車設籍於桃園市，但目前只有中壢一座柴油檢測站，明顯不足，龜山檢測站啟用，預計能增加7500輛檢測量，這也是全國首座符合綠建築標章的柴油檢測站。

桃園市長鄭文燦出席時表示，桃園市是全國航空貨運物流中心，車輛往返頻繁，設籍的柴油大客貨車逾2萬輛，但目前只有中壢一座以單線作業的柴油車檢測站，一年檢測量約5500輛，龜山的檢測站為雙向作業，預計一年能檢測7500輛，車主不需再舟車勞頓，到外縣市檢驗。

鄭文燦指出，「綠建築柴油車動力計排煙檢測站」耗資6827萬元，除了柴油車檢測的功能外，還包含：綠建築標章、公園化鐵馬驛站、TAF認證及ISO認證、環境教育設施場所認證，並將爭取配合環保署辦理「柴油車排放煙度儀器檢查人員」證照訓練（實機操作）。

鄭文燦表示，這座檢測站不但融合了多樣環保功能，其建築形式也相當富有特色，包括太陽能光電板系統、雨水回收系統、地道通風節能系統、綠屋頂系統、景觀池、景觀玻璃帷幕、電動二輪車充電設施等；正式啟用後，將能衍生出多重附加價值，期許成為全國的示範站。