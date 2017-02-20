華航班機發現5公分凹陷 班機延誤5小時

華航空中巴士A330-300。圖與新聞無關。（資料照片，記者朱沛雄攝）

2017-02-20 12:50

〔記者姚介修/桃園機場報導〕華航一架空中巴士A330飛機原訂上午8點30分飛往吉隆坡前，機務人員準備後推前360度檢查時發現機身蒙皮有5公分寬的小凹陷，立即通報機長啓動預防性安全措施，馬上取消該飛機的的飛行任務，並馬上調派另一架A330飛機執行任務，300多名旅客因此延誤行程，班機預計下午1點35分起飛。

根據華航表示，對於旅客行程的延誤他們感到非常抱歉，至於何時造成機身上小凹陷的原因，還在進行調查，機上300多名旅客也因此延誤5小時起飛。