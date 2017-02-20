兩局長請辭 交部政次：水落石出後再做處理

2017-02-20 12:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團發生33死11傷的重大車禍事故，觀光局長周永暉、公路總局長陳彥伯為此自請處分辭職。交通部政務次長王國材今日表示，會等事情調查告一段，水落石出確認事故原因後，再來做辭呈處理。

王國材說，周永暉跟陳彥伯幾天前都有與自己和部長口頭請辭，都有提出辭呈，願意負起責任；請辭是一個負責任的行為，王國材表示：「據我了解是兩位主動請辭，應該沒有被迫請辭的問題。」

至於請辭是否獲准或駁回，王國材表示，現階段請兩位局長繼續善後，持續進行包含遊覽車安全改善觀光產品檢視事項，領導觀光局及公路總局繼續貢獻；請辭處理會在調查告一段落後才會決定。