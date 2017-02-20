| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

兩局長請辭 交部政次：水落石出後再做處理

2017-02-20  12:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團發生33死11傷的重大車禍事故，觀光局長周永暉、公路總局長陳彥伯為此自請處分辭職。交通部政務次長王國材今日表示，會等事情調查告一段，水落石出確認事故原因後，再來做辭呈處理。

王國材說，周永暉跟陳彥伯幾天前都有與自己和部長口頭請辭，都有提出辭呈，願意負起責任；請辭是一個負責任的行為，王國材表示：「據我了解是兩位主動請辭，應該沒有被迫請辭的問題。」

至於請辭是否獲准或駁回，王國材表示，現階段請兩位局長繼續善後，持續進行包含遊覽車安全改善觀光產品檢視事項，領導觀光局及公路總局繼續貢獻；請辭處理會在調查告一段落後才會決定。

廣告
  • 政次王國材（右二）表示，等蝶戀花事故調查結果出爐後，才會對觀光、公總兩位局長辭呈進行處理。（記者鄭瑋奇攝）

    政次王國材（右二）表示，等蝶戀花事故調查結果出爐後，才會對觀光、公總兩位局長辭呈進行處理。（記者鄭瑋奇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蝶戀花 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：兩局長請辭 交部政次：水落石出後再做處理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.