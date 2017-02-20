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融入田園特色 員山新行政大樓6月啟用

員山鄉新行政大樓6月將啟用。（記者林敬倫攝）

2017-02-20  12:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］員山鄉新行政大樓，主體建築已經完工，室內裝修工程則在18日發包，預計3月10日開工，5月20完工，經過搬遷最快6月即可正式啟用，員山鄉長江永和表示，新行政大樓大膽用色，打造「水稻四季牆」，融入員山鄉的田園特色，希望能成為鄉內的新地標。

員山鄉公所前年4月27日動工，江永和指出，新建的公所，外觀打造「水稻四季牆」，有水藍、青綠、深綠、金黃及橘紅等顏色，分別象徵水圳、秧苗、成長的秧苗、稻作結穗時即稻作收成， 表現出鄉內田園的四季變化。

江永和表示，新公所完工後，戶政事務所、代表會也都會一併遷入，進行合署辦公，以提供民眾更加舒適、便利的洽公環境。

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