怕貓跳下來受傷 阿嬤頭頂軟墊接應笑翻網友....

阿嬤擔心「貓孫」跳下來受傷，將軟墊頂在頭上引牠下來。（圖擷自爆料公社）

2017-02-20 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕臉書頁爆料公社上，一名網友將阿嬤和「貓孫」的互動照po上網，只見貓咪爬至高處尋樂、阿嬤頭上頂著大枕頭想接應，就怕牠跳下來受傷，超可愛的行徑讓網友們笑翻，po文的網友也笑說：「阿嬤啊...牠自己會下來啦！」

網友表示：「我家阿嬤擔心貓孫沒辦法自己下來，趕快拿大枕頭要讓貓孫跳下來。」看到這位護貓心切的阿嬤，讓網友們回應：「阿嬤一定很疼愛喵喵，才會這樣惜命命，真古錐的阿嬤！」、「好可愛的阿嬤」、「阿嬤的愛無限大」、「這畫面很有愛」。