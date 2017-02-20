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雨水不來 永和山水庫水量剩6成

2017-02-20  12:11

［記者許展溢／苗栗報導］今年第二個節氣「雨水」已到，天公卻遲不下雨，頭份市永和山水庫蓄水量目前僅在6成左右徘徊，許多民眾擔憂水庫水位急驟下降，恐面臨無水可用。台灣自來水公司第三區管理處副處長謝張浩說，目前苗栗仍屬穩定狀態，如有狀況都會提前公告。

永和山水庫部分區塊已明顯出現枯水風貌，據經濟部水利署水庫蓄水、即時水情統計，目前水位為77.26公尺、有效蓄水量為1813.104 萬立方公尺、蓄水量百分比為60.46 ％。

通常24節氣中的雨水到來，代表著天氣漸暖，空氣濕潤，雨水便會增多，但至今仍不見下雨跡象，讓水情告急。

謝張浩指出，一直都有持續掌握苗栗最新狀況，同時也有不停檢討用水情況，強調目前苗栗水量仍平穩，如有任何情形，一定會提前向民眾告知。

水量面臨吃緊狀態，水情燈號是否將轉為綠燈？謝張浩指出，明天水利署會再進行通盤檢討，呼籲民眾還是要節約用水。

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  • 苗縣頭份市永和山水庫水量剩6成，部分區塊已呈現枯水風貌。（記者許展溢攝）

    苗縣頭份市永和山水庫水量剩6成，部分區塊已呈現枯水風貌。（記者許展溢攝）

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