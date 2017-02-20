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家禽禁宰禁運 傳統市場「買無溫體土雞」

部分禽肉加工業者說備貨已將賣完，跟著放「無薪假」了。（記者林國賢攝）

2017-02-20  12:09

〔記者林國賢／雲林報導〕家禽禁宰禁運第4天，傳統市場雞隻缺貨現象浮現，多數家禽攤商大多休市，專賣土雞攤位更是空空如也，跟著禁令放「無薪假」。

斗六市西市場原本有10多個攤位販賣溫體雞肉，今天只有2、3攤營業，土雞專賣更都是休息，部分販售加工雞、鴨肉攤商也說，備貨即將賣完，開始準備放無薪假了。

林姓業者說，週一雖然是許多肉販固定休市日，但以往至少都還有7、8攤營業，今天卻只剩2、3個攤位做生意，是相當少見情況，但無雞可賣，也只是放假休息，希望這次禁宰令能夠真正降低禽流感疫情，不然就白費心機。

主婦張如說，她早有買不到溫體土雞的心理準備，購買豬肉替代，短期對生活影響不大。

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  • 家禽禁宰禁運，土雞攤商被迫休息，攤位空空如也。（記者林國賢攝）

    家禽禁宰禁運，土雞攤商被迫休息，攤位空空如也。（記者林國賢攝）

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