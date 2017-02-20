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春雷乍響！石門水庫下雨…可惜短暫沒進帳

石門水庫苦等春雨報到，大壩水位直直往下探、露出一大截。（記者李容萍攝）

2017-02-20  12:00

〔記者李容萍／桃園報導〕受到南方雲系北移影響，今天清晨大台北、桃園、基隆地區下起局部短暫雨，北部清晨甚至出現今年的第一聲春雷，石門水庫集水區也下起短暫雨，只是太久沒下雨了，短暫雨水一下被地表吸收，可惜對於紓解水庫吃緊的水情助益不大。

截至今天上午11點，石門水庫大壩水位232.68公尺，蓄水量1億1193萬噸，蓄水率55.6％，水利署北區水資源局每星期均開北部地區水源調度會議因應，但是否實施一階限水，仍待明天經濟部水情會議決定，一階限水是採取對於民眾生活影響不大的夜間減壓供水。

北區水資源局副局長邱忠川表示，雖然今晨的「春雷乍響」沒能為石門水庫集水區帶來雨量，但是中央氣象局預估明晨北台灣雲量增多、天氣轉涼，北部、東半部有局部短暫雨的機率，北水局寄望這波春雨能多下點，讓持續下降的水位能夠「止跌回升」。

石門水庫苦等春雨報到，蓄水率剩5成5。（記者李容萍攝）

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