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挽回學術信譽 台聯大設學倫辦公室

台灣聯合大學系統學術倫理辦公室成立當天也邀請美國衛生暨人類資源部學術誠信辦公室（ORI）教育與誠信處（Division of Education and Integrity）前處長Zoë Hammatt（右）舉行演講。（台聯大系統提供）

2017-02-20  12:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕為挽回台灣學術信譽，避免淪為學術詐騙王國的惡名，台灣聯合大學系統（中央大學、交通大學、清華大學、陽明大學）18日召開學術倫理諮詢委員會首次會議，並正式成立「台灣聯合大學系統學術倫理辦公室」，從教育、研究及諮詢等方面，提升台灣學倫素養。

台聯大系統表示，確立辦公室後，將從研究、教育和諮詢等方面推動學倫，如籌組學術倫理諮議專家團，研究違反學倫的成因與解決之道，各國防範的措施及法規或處置程序，提供學倫案準則諮詢等；也將加強既有學倫資源中心的建置，辦學倫工作坊、培育種子教師，另也將派團在5月赴荷蘭參加第5屆世界研究誠信大會，吸收國際實務經驗，並帶回最新的學倫知識資訊。

台聯大也邀請美國衛生暨人類資源部學術誠信辦公室（ORI）教育與誠信處（Division of Education and Integrity, DEI）前處長Zoë Hammatt來台，分享學倫誠信的基本要件，與學術機構如何營造尊重文化，創造研究負責的環境等。

台灣聯大系統學倫諮詢委員名單有：台灣大學教授朱雲漢、張智芬、蔡甫昌；中央大學校長周景揚；交通大學校長張懋中與教授吳妍華；成功大學教授黃美智、顏鴻森、戴華；陽明大學梁賡義校長；和信致癌中心醫院院長黃達夫；清華大學校長賀陳弘；台聯大系統校長曾志朗；中研院院士劉兆漢、Zoë Hammatt等。

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