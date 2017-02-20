冷氣團週四到！濕冷天氣一張圖報你知

2017-02-20 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕冷氣團週四報到！全台天氣將轉為濕冷，228連假前期北部及東北部降雨持續，中南部有較多空檔，各地風大。下週一、二水氣會減少、逐漸回暖，全台將轉為好天氣。

臉書頁「天氣及時預報」發布圖表指出，今、明兩天全台為溫暖的好天氣，週三開始，北部及東北部會開始有明顯降雨，中部偶飄雨，南部仍然好天氣。週四開始，冷氣團報到，全台各地皆會轉為濕冷天氣。好天氣則要等到下週一回暖、水氣減少。

228四天連假「前期濕冷，後期暖晴」，雨勢仍然會以北東部較多，中南部有較多的降雨空擋，但整天都感受「陰冷」，提醒有安排出遊的民眾們注意。