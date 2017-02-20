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林初埤木棉花道遭破壞 警蒐證緝凶

名列全球知名花海街道之一的林初埤木棉花道，傳木棉花樹遭惡意削皮破壞，白河警方蒐證緝凶，公所宣誓護樹並懸賞5萬元。（記者王涵平攝）

2017-02-20  12:07

〔記者王涵平／台南報導〕名列全球知名花海街道之一的林初埤木棉花道，傳木棉花樹遭惡意削皮破壞，白河警方蒐證緝凶，公所宣誓護樹並懸賞5萬元。

木棉花道花季預計下月初登場，玉豐社區發展協會理事長張土近日巡視木棉花道環境時，赫然發現10餘株木棉樹靠近農地一側的樹皮遭到削皮，新痕、舊痕都有。

白河區長譚乃澄、玉豐派出所長魏志文上午前往勘查木棉樹受損情況，白河分局偵查隊長葉景星也率員前往蒐證展開偵辦。

由於木棉道屬於公有行道樹，破壞行為涉嫌毀損公物，譚乃澄表示，木棉道已是國際級景點，花季將屆，絕不容許遭到破壞，為此，崁頂福安宮也允諾懸賞獎金5萬元，祈土地公一起保護路樹，儘早抓到破壞樹木的民眾，公所也將結合社區志工宣誓護樹。

由於林初埤木棉道樹木遭破壞去年也發生，白河警方除開始加強巡邏，也建議公所加裝監視器，以利過濾可疑人車，有效嚇阻破壞路樹的行為。

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