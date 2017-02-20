華航班機起飛前…蒙皮受損凹陷

2017-02-20 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕中華航空一架原定今早8時30分由桃園飛往吉隆坡的CI721班機，疑似後推起飛時因不明原因，飛機蒙皮出現凹陷，為了安全起見決定更換飛機。

綜合媒體報導，華航一架CI721班機，原定今早8點半要飛往吉隆坡，起飛前忽然被發現機身有蒙皮刮傷，為確保安全，CI721班機必須回廠棚檢測，華航將會另外安排飛機前往吉隆坡，機上約300名旅客行程因此受到延誤。