食戟之靈遭批太裸露 網友：大雄常偷看靜香洗澡

知名料理漫畫「食戟之靈」在宜蘭縣冬山鄉立圖書館也能借的到，但是第4集中出現女生洗澡露半球的畫面與腥羶言語遭民眾批評不適合國小生觀看。（記者簡惠茹攝）

2017-02-20 11:44

［記者簡惠茹／宜蘭報導］知名料理漫畫「食戟之靈」在宜蘭縣冬山鄉立圖書館也能借的到，但是第4集中出現女生洗澡露半球的畫面，與腥羶言語遭民眾批評不適合國小生觀看，冬山鄉立圖書館表示，有標示13歲以下不宜借閱，需家長陪同閱讀，網友則說，哆啦A夢中大雄還不是常偷看静香洗澡就沒引起反彈。

冬山鄉立圖書館中青少年閱覽區的漫畫書「食戟之靈」遭網友質疑不適合國小學生借閱，漫畫書描述主角到料理學校奮鬥的過程，由於第4集中出現女性洗澡露半球的畫面，雖然沒有露點，但是言語較為露骨，例如「請你溫暖我吧」，「把我當玩具一樣對待」等等言語，讓網友將這本漫畫放上臉書討論是否適合國小生觀看。

但是底下留言聲浪一片倒，認為只是部份出現裸露，不應該否定整體故事激勵人心的情節，有網友說，這部漫畫很勵志，是本好書，建議看完全部內容再做評論，不要帶有主觀意識，這些暴露的手法，其實就只是像電影、新聞、廣告隨處可見的內衣廣告等級而已，連格雷的五十道陰影預告片也一直在播，現在是資訊爆炸的年代，與其一味禁止，不如趁機教導正確觀念，例如尊重異性。

也有網友表示，他國小、國中時看的非十八禁動漫多少也會有些偏裸露的部份，他自己也沒有因此出過什麼問題，父母可以跟孩子討論為什麼想看，是喜歡劇情還是為了養眼畫面？如果不妥也可以跟孩子溝通長大以後再看。有網友提到，這本漫畫很勵志耶，主角不斷挑戰，又輸給爸爸，卻從來不灰心，連帶周圍的人也一起努力進步，如果小朋友有這種精神那真的超棒的呀。

但也有人認為不適合放在公立圖書館，有網友表示，在圖書館借閱不太恰當，重點是圖書館還給小朋友借？應該要區分年齡，如果是高中以上的孩子他覺得無須干涉，才國小而且又是公立圖書館，應該要把關。

冬山鄉立圖書館長李碧娥表示，教育部鼓勵公立圖書館要注意每個年齡層適合閱覽的圖書，從兒童、青少年、樂齡書籍他們都會照顧到，去年圖書館買了食戟之靈，由知名日本漫畫家著作的料理漫畫，內容勵志又正向，借閱相當高，分類到青少年閱覽區，雖然網路書店標示為普遍級，但是圖書館有特別標示13歲以下孩子需要父母陪同閱讀，就出現的少數比較暴露畫面來說，也可以作為性別機會教育。