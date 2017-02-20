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星巴克29款飲品後天漲價 平均漲幅約8％

有媒體報導指出，星巴克將從22日起調漲29款飲料品項，價格平均漲幅約8％，其中一些飲品甚至一次可調漲20元。（美聯社）

2017-02-20  12:51

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖咖啡店星巴克傳出商品調漲消息，有媒體報導指出，聲稱受到原物料成本調漲影響，星巴克將從22日起調漲29款飲料品項，價格平均漲幅約8％，其中一些飲品甚至一次可調漲20元。

據《蘋果日報》報導，星巴克預計調漲的29款飲料品項，分別有8款星冰樂將調漲5元至20元、現煮義式含乳咖啡系列與含乳茶飲料（經典巧克力）調漲15元、現煮義式咖啡與每日精選調漲10元。

報導也提到，小杯每日也要漲到75元，大杯漲到95元，特大杯漲至105元。小杯那堤則漲到110元，大杯也漲到130元。

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