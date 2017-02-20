友力通靠行遊覽車去留 今午立院協商

友力通運公司靠行遊覽車何去何留，今午立院協商。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-20 11:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕友力通運公司旗下靠行司機上週五開著十餘台遊覽車包圍交通部陳情抗議；原定今日下午要再於桃園監理站開協調會，不過因立法委員鄭寶清介入，將改於立法院開會協調。鄭寶清說，地方監理單位都沒有得到授權，協調不會有結果，就只是單純在吵架，所以才請交通部跟友力車主在立法院協調。

蝶戀花賞櫻團發生遊覽車翻覆事故後，交通部公路總局經多次稽查遊覽車所屬的友力通運公司，發現有持續缺失認定是重大違規而撤照。此舉也使旗下上百位靠行車主的遊覽車牌照遭吊銷。且因蝶戀花賞櫻團翻車事故尚未解決，車輛遭限制停止異動，使得上百位靠行車主既無法上路載客，也不能跳槽去靠行其他遊覽車公司，許多車主每輛車每月都背負數萬元貸款，生計都會出問題。

友力靠行車主邱建增表示，協商主要是要保住車主自己擁有的車輛，最主要還是希望能讓車輛恢復異動，使車主就能夠再去靠行其他遊覽車公司並請領牌照，這樣就能夠繼續工作載客，讓生活能夠過得下去。公路總局也發訊息給友力車主，說原訂今日13點30分桃園監理所開協商會議，因桃園監理所屬地方單位只能受理陳情書，無權決策；鄭寶清立委決定將層級升高至中央，邀請公路總局局長陳彥伯與交通部長賀陳旦，於今日中午12點30分到國會辦公室協商，請各位車主不要去桃園監理所，直接到立法院。