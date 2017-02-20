北市公車亭全面禁菸 3月1日起將開罰

北市1150候車亭實施禁菸政策，3月1日起將展開稽查。（記者張議晨攝）

2017-02-20 11:13

〔記者張議晨／台北報導〕台北市衛生局今年1月1日公告北市1150處公車候車亭全面禁菸，經三個月宣導期，3月1日起將正式展開稽查，衛生局表示，違規吸菸者將依《菸害防制法》最高處1萬元罰鍰，另亂丟菸蒂則依法處1200元至5000元罰鍰。

北市厲行戶外空間無菸運動，103年先行公告北市13條公車專用道，共155座候車站臺全面禁菸，並於去年底再將北市267所公私立高中職校外人行道也納入禁菸範圍。今年起除候車站桿以外，北市全部公車候車亭，將全面實施禁菸政策。

北市公運處副處長尚錦華解釋，無菸候車亭是以候車亭垂直投影面積區為範圍，為落實無菸候車亭政策，已在各候車亭張貼禁菸標示，另外公運處也會不定期派員巡查。

不過，目前公車站牌禁菸政策僅施行於候車亭，一般路邊站牌仍未納入禁菸範圍，尚錦堂指出，因部分一般性站牌位於人行道或私人土地，無法全面性推行，目前正與衛生局研議，預計下半年會針對部分公車站牌推出試辦做法。

公車候車亭禁菸政策獲公車族贊同，林姓民眾表示，過去有人在候車亭吸菸她都需要躲遠點，或是自行戴上口罩，未來公權力介入應該能改善二手煙情況。不過也有民眾認為，禁菸範圍僅限於公車亭投影面積，如果吸菸者再範圍外吸菸，菸味還是會飄進候車亭。