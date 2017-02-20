2017智慧城市展 高市府飆成果

高雄市是個集山、河、海、港的美麗城市，在陳菊市長帶領下朝綠能、生態、科技、人文、開放的方向邁進，並努力與世界接 （記者張忠義攝）

2017-02-20 10:57

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市政府明天起至24日將參加由台北市電腦公會主辦「2017智慧城市展」，並以「Open City 智慧高雄」為主題設置高雄館，在南港展覽館展示高市府建設智慧城市的成果，並邀請民間企業一卡通、其昜電動車、高捷聯合參展，展現高雄公私協力的決心。

這是高雄市首度參加「智慧城市創新應用獎」競賽，並以「4G智慧交通好行服務合作計畫」及「高屏區域交控整合計劃」兩成果獲獎，將於大會開幕典禮接受頒獎，成果亦將於場館展示。

高雄市是個集山、河、海、港的美麗城市，在陳菊市長帶領下朝綠能、生態、科技、人文、開放的方向邁進，並努力與世界接軌。

研考會主委劉進興表示，高雄近年來在智慧城市建設的努力，涵括智慧環保、智慧觀光、智慧交通、智慧治理、智慧農業、智慧救護、智慧文創、智慧生活、智慧醫療、智慧教育、智慧產業、智慧環境，共12大類80餘項，未來並將朝Open API理念精進，建置開放城市資料平台，方便民間及社群資料之取得及加值運用，公私協力共同推動更多智慧化創新應用服務，讓高雄成為實至名歸的智慧城市。

活動期間，高雄市更將聯合南部五縣市（嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣）共同舉辦一場論壇活動，就智慧城市建設與跨區合作等議題交換心得，會中並將共同簽署合作備忘錄，聯合南台灣之環境資源、人文創意及政府治理，擴大智慧城市實證之場域，該場次並開放給觀展的國外城市嘉賓、國內企業廠家、政府機關及民眾等報名參加。