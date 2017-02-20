南鐵地下化工程 賴清德：下個月動工
2017-02-20 10:35
〔記者蔡文居／台南報導〕延宕多年的台南鐵路地下化工程要動工了！台南市長賴清德今天上午宣布，南鐵工程將於下個月動工。
市長賴清德今天在南鐵照顧住宅上樑大典上，正式宣布台南鐵路地下化工程將於3月動工，依行政院核定的計畫，工期約3至4年。他強調下個月一定會動工。現場立即響起一片掌聲。
賴清德表示，南鐵都計案已於去年9月獲內政部核定，未來地下化後，將可讓城市縫合，解決長期以來發生在鐵路的許多意外，讓城市可以往前邁進。
他同時也宣布，照顧住宅原本已截止登記，因有未登記的住戶反映，決定再開放住戶登記。
都發局預計今年6月開放住戶重新登記，年底完工。
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