24歲正妹櫃姐 E罩杯「美規身材」爆紅

正妹櫃姐林祐安獲媒體關注報導。（圖擷取自「sophia_19930924」Instagram）

2017-02-20 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市天母地區為高級住宅區，一向以趨近美國的高生活水準令民眾嚮往，近日有媒體介紹一位曾在天母新光三越工作的正妹櫃姐，讓網友訝異天母竟連正妹都是「歐美尺寸」。

根據《蘋果日報》報導，在香氛蠟燭專櫃工作的櫃姐林祐安，擁有172公分與36E罩杯的好身材，壯碩卻又十分性感的身形，就像是歐美國家的白人、黑人。現年24歲的她，Instagram帳號有多達2萬多人追蹤。

林祐安目前的工作地點為新北市中和區環球購物中心，她表示自己喜歡健身、拍照、交朋友、吃美食、出國旅遊，最大的興趣是彩妝及紋繡，未來的目標是開間個人工作室，與她的客人一起擁有美麗與自信。

林祐安擁有172公分、E罩杯的好身材。（圖擷取自「sophia_19930924」Instagram）