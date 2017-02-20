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號召「純」志工 1週只有10人報名

關山鎮民張晉榮透過臉書盼能號召純志工，協助清潔關山鎮容。（記者王秀亭翻攝）

2017-02-20  10:13

〔記者王秀亭／台東報導〕「多久沒當純志工？一起來敬愛長輩、清淨環境。」從事志工服務31年的關山鎮民張晉榮嘗試在臉書及所屬社團號召在地青年擔任不領津貼、便當的純志工，1週內有10人報名，讓他直說還有很大努力空間。

張晉榮表示，現在許多國、高中生，甚至社會青年都有樂於服務的心，但服務單位多會提供飲水、便當，甚至是微薄津貼，似乎有「養成習慣」，忽略志工服務本質，從小跟著夫妻倆奔走四處當志工的女兒張寓舒某日提出想法，決定與如今是高中二年級學生的女兒舉辦一場服務是發自內心的「純志工」服務。

張晉榮獲得台東縣希望關懷協會榮譽理事長鄭銘顯的支援，將於3月4日上午以關心關山鎮獨居長輩、清潔關山環境為服務內容，在沒津貼、沒飲水及便當的前提條件下，透過私人臉書及所屬社團號召純志工，預定需求人數30人。

張晉榮說，或許誘因太少，加上「個人」魅力不足，至今只有8位高中生、2位國中生報名，「結果不甚滿意」，會再繼續努力召集純志工，也希望其他鄉鎮認同單純服務理念，不求回報的國高中生一起加入。

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  • 關山火車站附近道路是3月4日純志工服務的地點之一。（記者王秀亭翻攝）

    關山火車站附近道路是3月4日純志工服務的地點之一。（記者王秀亭翻攝）

  • 關山鎮民張晉榮透過臉書號召純志工。（記者王秀亭翻攝）

    關山鎮民張晉榮透過臉書號召純志工。（記者王秀亭翻攝）

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