疫情延燒 雲林預計再撲殺逾11萬隻紅羽土雞

雲林又有3場紅羽土雞初篩呈H5陽性，將再撲殺11萬多隻雞。（圖由縣府提供）

2017-02-20 09:54

〔記者林國賢／雲林報導〕禽流感疫情未歇，雲林縣昨又有3場紅羽土雞禽場初篩H5陽性，今天開始執行預防性撲殺，3場共計將撲殺逾11萬隻。

雲林縣動植物防疫所指出，3場禽場分別位於水林鄉、西螺鎮，都是約10週齡的紅羽土雞，因出現異常死亡，業者通報採樣，初篩結果均呈H5陽性，3場合計還有逾11萬隻，已請國軍協助撲殺，約需3個工作天。

防疫所技正鄭安國表示，疫情依舊險峻，請禽農務必配合政府防疫措施，提高警覺，發現禽類異常死亡，立即通報防疫所或所在地公所，共同防止疫情擴散。