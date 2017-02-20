空氣品質差！ 西半部縣市遍地「橘紅」....

今天西半部空氣品質不佳，全台僅台東、恆春、南投的空氣品質為良好。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

2017-02-20 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕今天全台各地普遍有雨、空氣品質不佳，全台各縣市僅有台東、恆春、南投的空氣品質為良好，整個西半部縣市大多為「不良紅」燈號及「警戒橘」燈號。

根據行政院環境保護署的空氣品質監測網顯示，今天（20日）上午9點中南部多處空污嚴重包括彰化的線西，雲嘉南地區的臺西、麥寮、新港、朴子、新營，以及高雄的8個測站全都達到對所有族群都有健康風險的「不良紅」燈號。

另外，整個西半部從北到南，以及金門的各個測站都出現了對敏感族群有影響的「警戒橘」燈號，東半部宜蘭、花蓮等地的空氣品質為「普通」。

環保署提醒，「警戒橘」燈號出現，代表敏感族群應減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩，氣喘患者也需增加吸入劑使用頻率；而「不良紅」燈號發生地區，所有民眾皆須注意健康風險，敏感族群包括有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人更應留在室內。