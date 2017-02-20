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第六縣市》新埔雞場若帶原H5N6 最快明天撲殺

新竹縣政府農業處長邱世昌直言，明天下午的檢驗報告出爐如果證實新埔的養雞場帶原H5N6，就會進行撲殺。（記者黃美珠攝）

2017-02-20  09:41

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣爆發H5N6人、禽共通的禽流感疫情，已被農委會防檢局列為禽流感擴及的第6個縣市，新竹縣政府為了避免疫情擴散，全面配合新竹地檢署檢察官許大偉偵查，也採高規格因應，今天上午決定，明天下午涉案養雞場的檢體報告一旦出爐證實帶原，就將進行撲殺，今天下午將召開緊急應變會議，模擬相關後續的執行作業。

不過縣府農業處、和家畜疾病防治所也都強調，雖然湖口鄉境內被丟棄的H5N6亞型禽流感病死雞，經警方追查發現，有地緣關係的新埔鎮林姓男子所飼養的2場養雞場涉有重嫌。

但是這2場場內總共4180隻在養雞隻，卻只有16隻不明原因暴斃，不僅暴斃雞隻未達總在養數的10％，且外觀跟禽流感暴斃的雞隻特徵：紅腳、落翅、全身有類似人拔罐後的樣貌不符，仍存活的雞隻也沒有明顯的臨床症狀。

所以在無法排除可能是「正常耗損」，林男又否認涉嫌丟棄病死雞於湖口下，檢方除將持續複訊林男深入追查，縣府現也只能靜待淡水家衛所對於他們從林男養雞場採送的3活、2死雞隻的檢驗報告出爐。

縣府農業處長邱世昌直言，這份報告最快要到明天下午才會出來，如果證實帶原有H5N6病毒，家畜所就將展開撲殺行動，以避免疫情持續擴大。

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  • 新竹縣湖口鄉被偷丟的禽流感病死雞是否確實來自新埔鎮？還待檢警深入追查，以及相關涉案養雞場的檢體報告出爐。（圖由檢警提供）

    新竹縣湖口鄉被偷丟的禽流感病死雞是否確實來自新埔鎮？還待檢警深入追查，以及相關涉案養雞場的檢體報告出爐。（圖由檢警提供）

  • 新竹縣湖口鄉被偷丟的禽流感病死雞是否確實來自新埔鎮？還待檢警深入追查，以及相關涉案養雞場的檢體報告出爐。（圖由檢警提供）

    新竹縣湖口鄉被偷丟的禽流感病死雞是否確實來自新埔鎮？還待檢警深入追查，以及相關涉案養雞場的檢體報告出爐。（圖由檢警提供）

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