貴婦被控放任小孩亂跑 打破杯子卻不願原價賠償

2017-02-20 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在「爆料公社」臉書社團發文表示，一間咖啡廳昨日來了3、4名貴婦，放任小孩在店裡店外到處奔跑，店員此時好意告知別摔破單價較高的玻璃杯，但在小孩亂跑下仍然有杯子被打破，而貴婦除了要求看購買杯子的發票確認價錢，始終不肯以原價賠償玻璃杯。

該名網友指出，店內的玻璃杯要價480元，貴婦卻嗆聲「除非拿發票來，否則我才不會付咧，要用玻璃杯就要承擔會破掉的風險！」同時貴婦還認為店家給她們用的是二手杯子，所以不應該讓她們賠償全新杯子的價錢。

店長此時向她們解釋，因為杯子摔破了店裡才需要花480元買新杯子，貴婦始終聽不進去，一直強調「你們給我用的就是二手的！」就在店長與貴婦們協調時，闖禍的小孩還故意把塑膠杯摔在地上嗆「這不會破啊！」小孩接著更到處亂弄花圃和菸灰缸，而貴婦都沒有要阻止的意思。

網友透露，這群貴婦來店裡消費甚至帶了外食來享用，事情發生後還屢次抱怨店家不會做生意，讓他氣得痛批貴婦們根本是惡行惡狀的奧客。