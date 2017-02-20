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空氣品質差！ 西半部縣市遍地「橘紅」....
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空氣品不佳 高雄11測站達「不健康」警示

2017-02-20  08:38

〔記者黃志源／高雄報導〕今天上午南部空氣品質持續不佳，其中高雄市空氣品質指標（AQI）指標，除林園測站為「普通」等級，其餘11個測站達均出現不健康「橘色」或「紅色」警示。

據環保署空氣品質監測網顯示，高雄市在上午8點全市12個測站中除林園為普通的「黃色」，美濃及鳳山出現「橘色」警示，另有橋頭、楠梓、仁武、左營、前金等9個測站測得所有族群不健康的「紅色」警示，所測得數據都在151至154之間，顯見上午空氣品質仍不佳。

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  • 今天上午南部空氣品質持續不佳。（記者黃志源攝）

    今天上午南部空氣品質持續不佳。（記者黃志源攝）

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