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仙人掌被插滿菸蒂 網友：有想過它的感受嗎？

有民眾將大量抽完的菸蒂全部插在一株仙人掌的刺上，不少人看到後稱讚說根本變成裝置藝術。（圖截自爆料公社）

2017-02-20  09:01

〔即時新聞／綜合報導〕一般民眾抽菸完後，都會把菸蒂丟到菸灰缸內。但有網友在網路上貼文指出，有民眾將大量抽完的菸蒂全部插在一株仙人掌的刺上，不少人看到後稱讚說根本變成裝置藝術，但也有網友認為這樣子會毒死仙人掌。

有網友近日在《爆料公社》貼文寫到「台南市佳里區（補充一點菸頭不是我插的喔，我只是路過拍下來而以唷！）這是一個菸頭不落地的節奏！」，貼文附上的照片顯示，一株仙人掌竟被大量抽完的菸蒂插滿全身的刺。

許多網友看到紛紛稱讚「怎麼有點漂亮」、「有特色的裝置藝術」、「插好插滿」，但也有人批評「仙人掌都快被毒死了」、「有想過仙人掌的感受嗎？」、「一點都笑不出來，因為我家花盆也常被丟菸頭」

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  • 也有人批評「仙人掌都快被毒死了」、「有想過仙人掌的感受嗎？」、「一點都笑不出來，因為我家花盆也常被丟菸頭」（圖截自爆料公社）

    也有人批評「仙人掌都快被毒死了」、「有想過仙人掌的感受嗎？」、「一點都笑不出來，因為我家花盆也常被丟菸頭」（圖截自爆料公社）

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