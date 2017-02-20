今晨「春雷乍響」 吳德榮：本週各地天氣不穩
2017-02-20 07:22
前氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，昨天起大氣趨於不穩定，今晨5點多台北、桃園一帶都可聽聞「春雷乍響」，代表近來季節正在轉換。 （資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（20日）南方雲系北移，花蓮、台東、南部地區有雨。前中央氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，昨天起低層暖濕空氣增多，大氣趨於不穩定，如今晨5點多台北、桃園一帶都可聽聞「春雷乍響」，代表近來季節正在轉換。
吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，今晚、明晨（21日）北台灣雲量增多、天氣轉涼，北部、東半部有局部短暫雨的機率。週三（22日）轉東南至偏南風，氣溫又大幅回升，天氣溫暖微熱，最高溫可達28度以上，並有局部零星的降雨發生。
週四（23日）鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫驟降、伴隨降雨，週五至週日（24至26日）大陸冷氣團影響、天氣濕冷，中部以北、東半部降雨比較明顯，南部也有局部短暫雨。迎風面及山區雨比較大，下週一（27日）短暫轉乾，但很快又恢復濕冷。
另外，歐洲中期預報中心的模擬顯示，23日晚上台北市約可降至14度、北台灣沿海空曠地區低溫約在12度左右，24至26日的最低氣溫，台北市也約在14度左右、中部以北沿海空曠地區最低氣溫約在12度左右。
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