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各地有雨16縣市強風特報 週四冷氣團來襲

中央氣象局指出，今天（20日）南方雲系北移，花蓮、台東、南部地區有雨，晚上東北季風增強，北部、東北部降雨機率提高。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-20  06:31

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（20日）南方雲系北移，花蓮、台東、南部地區有雨，晚上東北季風增強，北部、東北部降雨機率提高。氣象局於16縣市（除台北市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報。

氣象局表示，受到南方雲系北移影響，花蓮、台東、南部地區轉為有短暫雨的天氣，其他地區雲量也會增多，晚上東北季風增強，迎風面的北部及東北部地區出現短暫雨的機率提高。溫度方面，中部以北及宜蘭低溫約14至17度，南部及花東約18、19度，白天高溫各地約介於26至28度間。

氣象局預估，本週二（21日）東北季風短暫增強，迎風面桃園以北、東半部地區水氣增加。週三（22日）開始各地天氣轉變，由於鋒面接近，下半天各地降雨機率提高，中部以北、東半部地區以及南部山區都可能有局部短暫陣雨，北部地區雨勢可能最明顯。

氣象局指出，週四（23日）鋒面通過，接著就是大陸冷氣團南下，各地氣溫愈晚愈低，預計深夜北部及東北部地區低溫僅剩下13至15度，中部約16度，南部及花蓮約18、19度，台東受冷空氣影響會稍微延遲，低溫預計在20度上下。

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空氣品質方面，今天雲嘉南及中部AQI為紅色警示（對所有族群不健康），高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區多為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
18 ~ 28 18 ~ 28 21 ~ 28 19 ~ 28

氣象局於16縣市（除台北市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）

今天雲嘉南及中部AQI為紅色警示（對所有族群不健康），高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區多為普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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