02/20 各報重點新聞一覽

救國團解除與國防部隸屬關係後，未將取自國家的資產還給人民，還用這些資產生財，廿六年間，從登記總財產五百萬元，暴增千倍到逾五十三億元資產。（資料照）

2017-02-20 06:17

自由時報

拿國產壯大自己 救國團總資產 26年暴增千倍

行政院黨產會本週五將對救國團是否為國民黨附隨組織召開聽證程序，救國團如何累積龐大資產也是外界關注焦點。立委調閱資料指出，救國團解除與國防部隸屬關係後，未將取自國家的資產還給人民，還用這些資產生財，廿六年間，從登記總財產五百萬元，暴增千倍到逾五十三億元資產。

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拿國產壯大自己 婦聯會存款377億 年息逾3.1億

行政院黨產會追查中華民國婦女聯合會是否為國民黨附隨組織，日前並揭露婦聯會有高達三百七十餘億元的銀行現金存款。對此，有立委調閱一○四年資料指出，婦聯會早期吸收國家奶水，至今累積龐大資產，現在光是一年的銀行利息收入，就高達三億一千五百多萬元，股息收入也有三千四百多萬元，且婦聯會歷年皆屬免稅團體，不用繳一毛稅，一年還有近三億五千萬元的利息、股息進帳，令人咋舌。

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共軍枕戈以待 美軍亮劍挑戰 美航母打擊群巡弋南海

美國和中國在南海的角力持續發酵！中國人民解放軍甫結束南海聯合演習，美國海軍十八日便宣布，尼米茲級（Nimitz）核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）、飛彈驅逐艦「邁爾號」（USS Wayne E. Meyer）及第二艦載機聯隊（Carrier Air Wing2）組成的「第一航母打擊群（Carrier Strike Group1）」，已駛入南海展開例行性巡弋，此為美國總統川普上任後，美軍首度於南海執行「航海自由行動」，預料將使南海主權紛爭再度升高。

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蘋果日報

交通部2局長請辭 民批「賀陳旦才該負責」

到底誰該負責？蝶戀花賞櫻團翻車釀三十三死，昨有十八名罹難者舉行追悼會，公路總局長陳彥伯與觀光局長周永暉已口頭請辭負責，由於去年陸客團火燒車也是時任該兩局的首長下台負責，陳、周若再下台，交通部不到一年就折損四名局長，民眾則痛批「真正該負責的是部長賀陳旦！」賀陳旦昨強調「從來不存責人以保帥心態」，行政院則說，一切等調查結果出爐再說。

今登場 司改分組會議 拒旁聽 公開透明破功

司法改革國是會議的分組會議今天首度登場，率先開會的是第二分組，將在司法院內舉行，討論主軸是「建立全民信賴、公正專業的司法」，其餘四個分組也將陸續開會，然後彙整五個分組的意見後，提交六月份召開的總結會議討論，再定出司改施政方針。但因總統府上周五才公布分組委員名單與確定議題，今天的分組會議還來不及討論司改議題，將僅針對程序問題做討論，且全程不開放旁聽、採訪，事後才提供會議錄影畫面給媒體。

聯合報

「還我呼吸權！」反空汙遊行 催生修法

二一九全國反空汙大遊行昨在高雄、台中登場，環保團體及民眾戴口罩、綁布條高喊「還我呼吸權！」小朋友舉著「我想大口呼吸」牌子；希望安心長大。

陸後腳才走…美航艦巡弋南海

美國海軍表示，核動力航空母艦卡爾文森號戰鬥群十八日起在南海展開「例行巡弋」。就在美軍巡邏南海前一天，大陸解放軍才剛在南海完成一系列訓練，大陸媒體指這次演習衝著美國航艦而來。

中國時報

觀光局公路總局 2局長請辭

蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車在國道翻覆，造成33死11傷，各界檢討聲浪不斷，交通部觀光局長周永暉及公路總局長陳彥伯昨日證實均已提出辭呈以示負責，不過是否核准？交通部長賀陳旦僅淡淡回應說：「容許我們進一步瞭解肇事原因，以及協助家屬權益。」不願正面說明將予以慰留或核准。

農會選舉挑戰藍天 綠挫敗

全國各區農會代表19日順利產生，這個遍及全國各鄉鎮市區的基層代表，在民進黨重新執政後，也試圖加以綠化，並且揚言要奪回三分之一席次。不過，昨日選舉結果顯示，藍綠版圖在農會系統「幾乎維持不變」，只有嘉義縣持續綠化，其餘縣市，除了台北市和台東縣較無色彩之外，絕大多數都維持藍天。