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林園區深夜飄作噁化學氣味 居民疑工業區肇禍
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林園區深夜飄作噁化學氣味 居民疑工業區肇禍

中芸地區傳出化學氣味，居民湧上街道了解狀況。（記者洪臣宏翻攝）

2017-02-20  00:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區中芸地區昨天深夜10時傳出濃濃化學氣味，約30名居民循氣味在中芸漁港附近找原因，議員王耀裕獲報通知環保局、林園工業區服務中心及石化廠到場，要求採樣化驗找出事故原因。

王耀裕夜間陸續接到中芸、鳳芸里民電話，指空氣中瀰漫令人作噁化學氣味，他趕到現場時仍是臭味撲鼻，立即連繫環保局等相關單位，環局稽查科到場採樣。

居民質疑林園石化工業區肇禍，但今天凌晨仍找不出氣味來源。王耀裕要求環保局24小時駐點監測，一定要查出污染源頭所屬工廠予以重罰，嚴重者要求勒令停工，一旦查獲污染來源，該事業單位必須辦公開說明會，負責到底，以還給民眾居住環境正義。

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  • 議員王耀裕（右3）要求相關單位查出異味原因。（記者洪臣宏翻攝）

    議員王耀裕（右3）要求相關單位查出異味原因。（記者洪臣宏翻攝）

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