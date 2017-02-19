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垃圾亂扔 頭份清潔隊部垃圾收集點不24H開放了

頭份公所清潔隊表示，垃圾車常滿到爆，擔憂哪天起火燃燒。（記者許展溢翻攝）（記者許展溢攝）

2017-02-19  23:48

［記者許展溢／苗栗報導］頭份市公所清潔隊裡垃圾收集點全年無休，24小時開放，多年來衍生許多狀況，包括，外鄉鎮民眾或餐廳等業者及部分市民，趁夜半將自家垃圾、事業廢棄物等，通通不分類往該處扔。頭份公所表示，時常可見堆積成山景象，造成清潔隊員負擔，清運費一再增加，3月起決定不再全天候開放。

清潔隊大門前左邊近來設置鐵門，張貼公告3月1日起垃圾收集點，將有時間限制，不開放的時段，鐵門會關上，禁止民眾進入。

頭份公所清潔隊長鄭克清說，為民眾便利，天天24小時在清潔隊門口前放置一輛25噸垃圾車，及一輛資源回收車，開放給鄉親使用。

鄭克清指出，但部分民眾不分類，又隨意丟放，垃圾車、地上時常滿到爆，擔憂哪天起火燃燒，後果不堪設想。

有清潔隊員說，原一星期只要去1趟焚化爐，垃圾量現在多到一星期要去3趟，費用增加，清理時間也拉長，焚化爐也會因垃圾車內有資源回收物，拒絕處理，整車得重新檢查，耗費時間、人力。

鄭克清說，研議後，3月起公所清潔隊前的垃圾收集點，開放時間為星期一至六上午8點至下午5點，星期天不開放。

鄭克清表示，星期一至五，早上6點到8點，在頭份大鵬鳥地標公園、永貞宮大門前、後庄國小側門及僑善國小側門4處，也都有定點收集垃圾。呼籲民眾還是要做好垃圾分類。

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  • 頭份公所清潔隊3月起定點垃圾車，開放時間為星期一至六，上午8點至下午5點，星期天不開放。（記者許展溢攝）

    頭份公所清潔隊3月起定點垃圾車，開放時間為星期一至六，上午8點至下午5點，星期天不開放。（記者許展溢攝）

  • 頭份公所清潔隊表示，過去為民眾便利，天天24小時在清潔隊門口前放置一輛25噸垃圾車。（記者許展溢攝）

    頭份公所清潔隊表示，過去為民眾便利，天天24小時在清潔隊門口前放置一輛25噸垃圾車。（記者許展溢攝）

  • 頭份市公所清潔隊大門前左邊近來設置鐵門，公告3月起垃圾收集點不再全天候開放。（記者許展溢攝）

    頭份市公所清潔隊大門前左邊近來設置鐵門，公告3月起垃圾收集點不再全天候開放。（記者許展溢攝）

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相關關鍵字： 24H 不分類 垃圾亂扔 垃圾收集點 清潔隊 頭份公所
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