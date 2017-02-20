亡羊補牢 北市府啟動搶救嘉禾北側作戰
柯文哲選前簽署嘉禾新村全區保留的連署書，但上任後僅指定3棟為歷史建物，隨著國防部13日正式拆除，讓嘉禾新村步上南港瓶蓋工廠後塵，柯選前文化承諾全數跳票。（資料照，記者鍾泓良攝）
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲選前曾簽屬公館嘉禾新村「全區完整保存」連署書，但13日國防部已針對嘉禾新村南側進行拆除，象徵承諾跳票。市府幕僚透露，市長為避免為了避免再發生嘉禾新村南側憾事，裁示文化局、都發局等局處提出跨局處計畫，文化局將在3、4月賦予北邊愛德幼稚園、學人新村及替代役中心十字樓文資身分，再啟動都市計畫將嘉禾新村北側納入達到保存。
柯文哲選前簽署嘉禾新村全區保留的連署書，但上任後僅指定3棟為歷史建物，隨著國防部13日正式拆除，讓嘉禾新村步上南港瓶蓋工廠後塵，柯選前文化承諾全數跳票。
文化局長鍾永豐證實文資會先行，3月、4月辦理愛德幼稚園、學人新村及替代役中心十字樓文資現勘及鑑定。對於為何不選擇以《文資法》保障嘉禾新村北側不被拆，文化局解釋，因為嘉禾已現勘6次、經2次文資會審議，既使連擴大保存範圍也難有新事證佐證，強調保存未必須有文資身分才能保存。
然而計畫仍須解決「拆除時程」及「土地取得」兩大難題；國防部目前仍未申請北側拆除執照，但難保長遠計畫難趕上拆照流程；而依據2004年水源地區防災公園徵收計畫，土地徵收費用就需要100多億元，當時也評估過財務負擔過大而不可行。
市府幕僚表示，嘉禾北側與南側不同，樹木保護是以樹群全留，因此較為嚴格。另外，都發局2月、3月也將公告都市計畫委託案，因此也會依此請國防部尊重市府。至於土地取得，幕僚直說，因公告地價調升、保存範圍變動及徵收方式未定尚無法估算，但直言「絕對會花100億元以上。」
文資團體好勁稻工作室成員郁良溎說，市府早在2016年初時就有計畫雛形卻還是退守南側，很惋惜市府徒有政策工具卻未即早使用才導致承諾跳票。他提到，嘉禾北側僅有3棟建築具文資身分，就算市府有意全區保存，但若計畫趕不上變化也無法保障北側，呼籲文化局賦予應文資法保障，啟動暫定古蹟程序。
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