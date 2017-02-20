| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林園區深夜飄作噁化學氣味 居民疑工業區肇禍
 首頁 > 生活

亡羊補牢 北市府啟動搶救嘉禾北側作戰

柯文哲選前簽署嘉禾新村全區保留的連署書，但上任後僅指定3棟為歷史建物，隨著國防部13日正式拆除，讓嘉禾新村步上南港瓶蓋工廠後塵，柯選前文化承諾全數跳票。（資料照，記者鍾泓良攝）

2017-02-20  00:02

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲選前曾簽屬公館嘉禾新村「全區完整保存」連署書，但13日國防部已針對嘉禾新村南側進行拆除，象徵承諾跳票。市府幕僚透露，市長為避免為了避免再發生嘉禾新村南側憾事，裁示文化局、都發局等局處提出跨局處計畫，文化局將在3、4月賦予北邊愛德幼稚園、學人新村及替代役中心十字樓文資身分，再啟動都市計畫將嘉禾新村北側納入達到保存。

柯文哲選前簽署嘉禾新村全區保留的連署書，但上任後僅指定3棟為歷史建物，隨著國防部13日正式拆除，讓嘉禾新村步上南港瓶蓋工廠後塵，柯選前文化承諾全數跳票。

文化局長鍾永豐證實文資會先行，3月、4月辦理愛德幼稚園、學人新村及替代役中心十字樓文資現勘及鑑定。對於為何不選擇以《文資法》保障嘉禾新村北側不被拆，文化局解釋，因為嘉禾已現勘6次、經2次文資會審議，既使連擴大保存範圍也難有新事證佐證，強調保存未必須有文資身分才能保存。

然而計畫仍須解決「拆除時程」及「土地取得」兩大難題；國防部目前仍未申請北側拆除執照，但難保長遠計畫難趕上拆照流程；而依據2004年水源地區防災公園徵收計畫，土地徵收費用就需要100多億元，當時也評估過財務負擔過大而不可行。

市府幕僚表示，嘉禾北側與南側不同，樹木保護是以樹群全留，因此較為嚴格。另外，都發局2月、3月也將公告都市計畫委託案，因此也會依此請國防部尊重市府。至於土地取得，幕僚直說，因公告地價調升、保存範圍變動及徵收方式未定尚無法估算，但直言「絕對會花100億元以上。」

文資團體好勁稻工作室成員郁良溎說，市府早在2016年初時就有計畫雛形卻還是退守南側，很惋惜市府徒有政策工具卻未即早使用才導致承諾跳票。他提到，嘉禾北側僅有3棟建築具文資身分，就算市府有意全區保存，但若計畫趕不上變化也無法保障北側，呼籲文化局賦予應文資法保障，啟動暫定古蹟程序。

廣告
  • 文化局將在3、4月賦予北邊愛德幼稚園、學人新村及替代役中心十字樓文資身分，再啟動都市計畫將嘉禾新村北側納入達到保存。（記者鍾泓良攝）

    文化局將在3、4月賦予北邊愛德幼稚園、學人新村及替代役中心十字樓文資身分，再啟動都市計畫將嘉禾新村北側納入達到保存。（記者鍾泓良攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嘉禾新村 柯文哲
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：亡羊補牢 北市府啟動搶救嘉禾北側作戰


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.