水火可相容？ 宜蘭將設「風火水土地景體驗場」

水與火可以相容？宜蘭縣冬山鄉武淵社區「水火同源」土地解套，宜蘭縣政府規劃風火水土地景體驗場。（記者簡惠茹攝）

2017-02-19 23:10

［記者簡惠茹／宜蘭報導］水與火可以相容？宜蘭縣冬山鄉武淵社區「水火同源」土地解套，宜蘭縣政府規劃風火水土地景體驗場，連結附近生態綠舟、傳藝中心形成帶狀觀光廊道，代理縣長吳澤成今天到場會勘，他說，預計今年7月完成短期工程，並持續爭取中央補助長期經費。

冬山鄉武淵村擁有多處湧泉，終年水溫恆溫在29度C，直到民國10年，武淵國小校舍動土，才發現地底下蘊藏量穩且終年不歇的天然氣資源，民國11年起，地方開始掘井，在地居民發展出鐵桶集氣及管線輸送方式來因應日常所需的烘衣、煮飯需求，是一種既省錢又環保的地方資產。

武淵社區因為擁有水火同源特殊地景，地方民眾希望可以發展成觀光景點，去年居民自行整頓出簡易公園，也因此吸引遊客前來觀賞，但是該地位於國道五號高架橋下，屬於高速公路局的土地，高公局去年6月以有安全疑慮，要求民眾勿入。

經過宜蘭縣政府協調，高速公路局去年10月同意無償提供使用土地。工旅處遊憩管理科長鐘明達表示，縣府去年向高公局申請無償使用北富段503地號共0.43公頃土地，已經獲得同意，去年底縣府再提出北富段529-1地號十筆土地共1.16公頃無償使用申請，目前高公局仍在審核中。

工旅處表示，縣府計畫在此地打造「風火水土地景體驗場」，其中水火廣場則是最重要的特色景觀，將整合橋下閒置空間，利用湧出的泉水營造出一條盈盈小溪，並在火源點插上一支象徵從地底上升的火炬，溪邊也還有多處火源點，參訪者可以在溪邊閒逛、泡腳，規劃加入導覽團，讓遊客了解奇特的地質現象。

代理縣長吳澤成今天與議員張秋明、薛呈懿、冬山鄉長謝燦輝等人到場會勘，議員張秋明表示，請縣府要妥善規劃附近交通，例如管控車子數量、協調附近廟宇廣場作為停車場使用等等。議員薛呈懿建議，整條河道流域規劃和各景點要找出角色定位，附近學校如何參與，高速公路橋下空間，從高量體的規劃、裝飾、感官聽覺，都可以加以想像。謝燦輝則表示，也可以規劃泡腳池，吸引遊客前來。

吳澤成說，長期工程經費會持續爭取中央協助，今年7月會先完成短期規劃，將安全措施、場域整地、停車需求、簡易景觀、結合生態綠舟形成帶狀景點，另外，必須把這邊的典故呈現出來，也讓附近社區融入，例如輔導社區住戶用天然瓦斯煮茶或咖啡，也要連結附近學校教育，不要讓學生只知道長江黃河而不知道水火同源。