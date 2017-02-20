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攝影師直擊廢棄香港邵氏片場 竟有甄妮亡夫靈堂！

廢墟攝影師Sing Chan進邵氏廢棄片場，驚見已故武打巨星復聲靈堂。（圖為廢墟攝影師Sing Chan授權提供）

2017-02-20  15:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港Sing Chan廢墟攝影師直擊廢棄邵氏片場，至80年代後這個片場就逐漸荒廢，甚至傳出鬧鬼消息，攝影師直擊竟發現甄妮前夫傅聲的靈堂。

▲甄妮與傅聲。（圖擷取自網路）

據《香港01》報導，探訪過無數香港廢墟祕境的Sing Chan，日前他探訪早期的邵氏電影公司廢棄片場，意外發現有個傳說中的鬧鬼化妝室中，竟擺了70年代的武打巨星傅聲靈堂。

▲甄妮與傅聲。（圖擷取自網路）

傅聲當年在香港邵氏公司以《方世玉與洪熙官》走紅，隨後更以《朋友》一片，獲得二十屆亞洲影展「最有希望男演員獎」，卻在1983年死於車禍意外，遺孀為華語及粵語經典歌后甄妮，則用冷凍精子誕下復聲的女兒。

▲諾大的片場因廢棄垃圾重生，更添陰森氣氛。（圖為廢墟攝影師Sing Chan授權提供）

這個被拍到有傅聲靈堂的化妝間，在傅聲車禍後就常傳出有人在這裡面看到傅聲身影，原因為這是他身前的專屬化妝間，Sing Chan遇到這個靈堂後，也先上香拜過才進行拍攝，而這個廢棄片場也預計在不久後將拆除。

▲這個邵氏廢棄片場至今還留有衣物在化妝間衣架上。（圖為廢墟攝影師Sing Chan授權提供）

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