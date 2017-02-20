黑人問號表情包出現柯P、連勝文版本！ 網友：超實用已右鍵
2017-02-20 15:29
你認得這位大大嗎？（圖擷取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕常在用臉書的朋友應該對下面這張黑人問號圖不陌生
這個表情圖可用於表示不解、對方做出了不可思議的舉動、感到莫名其妙的時候。因為剛好有在看NBA，在這邊告訴大家，圖中的人是湖人隊後衛尼克楊（Nick Young）啦，不是什麼不知名黑人唷！
最近臉書粉絲專頁小聖蚊的治國日記以此為構想，製作了一系列台灣政治人物版本的問號圖，讓網友紛紛大讚「好實用」、「這圖我收下惹」～
柯文哲
連勝文
馬英九
吳敦義
洪秀柱
最後還有集合圖
看完突然有種「我到底看了什麼」的感覺XDDD
Source:柯P+路人問號
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