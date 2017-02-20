黑人問號表情包出現柯P、連勝文版本！ 網友：超實用已右鍵

你認得這位大大嗎？（圖擷取自網路）

2017-02-20 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕常在用臉書的朋友應該對下面這張黑人問號圖不陌生

這個表情圖可用於表示不解、對方做出了不可思議的舉動、感到莫名其妙的時候。因為剛好有在看NBA，在這邊告訴大家，圖中的人是 湖人隊後衛尼克楊（Nick Young） 啦，不是什麼不知名黑人唷！

最近臉書粉絲專頁小聖蚊的治國日記以此為構想，製作了一系列台灣政治人物版本的問號圖，讓網友紛紛大讚「好實用」、「這圖我收下惹」～









柯文哲







連勝文







馬英九







吳敦義







洪秀柱







最後還有集合圖











看完突然有種「我到底看了什麼」的感覺XDDD











Source:柯P+路人問號