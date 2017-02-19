大醫院掛號大不易 3月轉診免排隊
2017-02-19 23:00
〔記者林惠琴／台北報導〕為落實分級醫療，衛福部宣布從今年4月15日起，未經轉診赴醫學中心看病，部分負擔調漲60元，急診檢傷分類3到5級的患者，至醫學中心掛急診，部分負擔也調漲100元，為配合相關措施上路，今日健保署宣布，預定3月將推出「電子轉診資訊交換平台」，屆時轉診民眾不必持轉診單到大醫院掛號，即可安排就醫，省去排隊的時間。
健保署表示，日前與相關團體協商完成新版「全民健康保險轉診實施辦法」，明訂民眾及轉出入院所作業規範，包含轉出院所端應開立轉診單，轉診醫院應與民眾協商後再安排就醫，以及接受院所端視需要，保留一定名額給轉診病人等內容。
不過，從診所或小醫院要轉診到大醫院的民眾，須持轉診單重新掛號、排隊，恐降低轉診意願，因此健保署指出，預定自3月起，將推出「電子轉診資訊交換平台」，未來透過電子轉診系統，相關患者不必再持轉診單重新掛號、排隊，初期擬先在門診推行，之後再進一步擴及住院。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 豪小子「頂」上瘋狂
- 張立昂受凍演哭戲 強忍顫抖
- 三上悠亞披白紗演動作愛情片 《覺醒大痙攣》竟高潮92次
- 與安倍蜜月期後 川普帳單受矚目
- 連靜雯苦練瑜珈10年 升格當老師
- 第三處日托 蘆竹「悅齡老童園」啟用
- 檢接獲2賄選情資 列他字案
- 不甩中國警告 美國航母駛入南海展開巡邏
- 拍扁麵包師傅有金援？傳白狼給他30萬現金
- 參觀人次破千萬 花燈幾認養一空
- 工廠小開放高利貸 反嗆：我是在幫他！
- 造浪池助拍片 《沉默》捐市府電影票
- 自由廣場》陳庚金這位好同志
- 蝶戀花罹難者追悼會 柯文哲、朱立倫悼祭
- 這樣做對嗎？違停車擋道遭噴漆 掀網路大論戰
- NBA》A.戈登抱憾歸 明年確定不飛了（影音）
- 今年慢了 壽山巖櫻花開6成
- 大谷首戰缺口 石川步有機會
- 〈小繆思〉 戛然而止
- 男模克勇士 裕隆排名保「升」機
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Military helps cull 22,000 Yunlin County chickens
- NBA》遞補明星賽後沒假可放 甜瓜：有點掃興
- 川普家族旅遊費 1個月帳單直逼歐巴馬1年
- 婦人基隆田寮河跳橋 民眾拿竹竿搶救
- 欠稅800多萬 前仁友醫院院長遭管收
- NBA》談伊巴卡加盟 羅利：我們將蛻變
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 吳宗憲攻蛋嘉賓 沒邀周董
- 金來沅暌違12年撲台 金泰希已嫁人
- 為添新衣 女子帶2歲女兒偷25件童裝
- 不甩前夫被控強暴 好萊塢女星快活喇舌新歡
- （影音）咘咘喝奶狂甩頭 網驚神似「垃圾鴿」
- 酒駕逆向撞人肇逃 邊睡邊開10分內被逮
- Angelababy畫作要價81萬！ 網轟：對藝術的污辱
- 網傳王定宇宣布參選台南市長的錄音檔 他這麼回應…
- 米嚕咕的占星頻道：2017.2/19～2/25
- 不甩官司 川普杜拜球場揭幕
- NBA》東部競爭激烈 詹皇：要打進總冠軍賽不輕鬆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大醫院掛號大不易 3月轉診免排隊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分