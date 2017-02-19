大醫院掛號大不易 3月轉診免排隊

2017-02-19 23:00

〔記者林惠琴／台北報導〕為落實分級醫療，衛福部宣布從今年4月15日起，未經轉診赴醫學中心看病，部分負擔調漲60元，急診檢傷分類3到5級的患者，至醫學中心掛急診，部分負擔也調漲100元，為配合相關措施上路，今日健保署宣布，預定3月將推出「電子轉診資訊交換平台」，屆時轉診民眾不必持轉診單到大醫院掛號，即可安排就醫，省去排隊的時間。

健保署表示，日前與相關團體協商完成新版「全民健康保險轉診實施辦法」，明訂民眾及轉出入院所作業規範，包含轉出院所端應開立轉診單，轉診醫院應與民眾協商後再安排就醫，以及接受院所端視需要，保留一定名額給轉診病人等內容。

不過，從診所或小醫院要轉診到大醫院的民眾，須持轉診單重新掛號、排隊，恐降低轉診意願，因此健保署指出，預定自3月起，將推出「電子轉診資訊交換平台」，未來透過電子轉診系統，相關患者不必再持轉診單重新掛號、排隊，初期擬先在門診推行，之後再進一步擴及住院。