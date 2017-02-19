竹縣湖口遭棄死雞 確診感染H5N6病毒
2017-02-19 20:59
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣政府今晚接獲農委會通知，先前通報送檢的湖口產業道路遭棄400雞屍，檢驗確診結果為人畜共通的H5N6高病原性禽流感病毒；縣府對此表示，先前針對死雞出現地點已比照確診規格進行清除、消毒等作業，昨發現疑似棄置業者的雞場也已採樣並要求禽隻移動管制，如確診為高病原性禽流感，將依標準作業流程進行撲殺。
新竹縣家畜疾病防治所表示，16日接獲民眾通報湖口郊區產業道路邊坡下方出現大批死雞時，就已比照禽流感案例處理模式，於禽隻棄置現場及周邊消毒並管制人車通行，且針對周邊3公里內養禽場展開訪視。
縣府農業處強調，在警方的協助下，今天已經在新埔鎮找到涉嫌棄置這批死雞的雞場業者，雖然當事人矢口否認且現場雞群表現尚無疫情徵兆，但為求慎重已經採樣送驗並同步進行禽隻移動管制，明天起將進行業者周邊禽場訪視，如確診為高病原性禽流感，將依標準作業流程進行撲殺處置及案例場周邊1公里內做地毯式採樣送驗。
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