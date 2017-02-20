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全體肅立 主席就位！這家的貓聽到國歌就集體聚會

一位飼主在臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》貼出家中的貓群某天在對面國小放國歌時，集體立正的聚會畫面。（圖為網友提供）

2017-02-20  17:20

〔即時新聞／綜合報導〕國中小學每週都有一天需要在操場升旗放國歌，網友就po出他們家的貓會在對面國小放國時聚會，集體整齊的排隊到門口立正升旗，網友放上可愛背影的影片，引發網友討論，「喵星人今天聚會應該是討論國民黨黨主席多一人參選了吧」。

▲飼主表示當天共有8隻貓聚會，但家裡其實還有3隻在房間沒有參加。（圖為網友提供）

網友在《貓咪也瘋狂俱樂部》放出某天她要去上班前的影片，當時家對面國小正在升旗，播放國歌傳到他們家來，突然她發現她家的貓聚集到門口，一一肅立聽著國歌聚會，這一幕讓她覺得十分有趣，也讓網友笑到美丁美噹。

▲可愛的貓群，也讓網友紛紛對這部影片按讚。（圖為網友提供）

不少網友看著這群美麗的背影都笑到融化了，「這些貓真是愛國」、「天呀這家伙食費不便宜」、「太邪惡了你們又在聚會談論什麼」、「這家貓很深藍」。

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