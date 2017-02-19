台南人愛借書 屬龍的借最多
2017-02-19 20:40
台南人愛到圖書館借書，借閱率僅次於台北市。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南人愛到圖書館借書，台南市立圖書館統計，105年總借閱冊數達782萬冊，平均每位市民借閱4.15冊，僅次於台北市的4.56冊，居全國第2，比全國每人平均借閱3冊，多1.15冊。
此外，市圖也做了趣味的排行調查，到圖書館借書最多的前3名生肖，依序是屬龍（9.3%）、屬鼠（8.9%）、屬豬（8.7%）的讀者；前3名星座，依序是天秤座（9.32%）、魔羯座（9.3%）、天蠍座（9.05%）的讀者。
台南市立圖書館表示，104年起推動「區圖書館閱讀環境優質化計畫」，105年雖有10多所區圖閉館進行整修工程，不過藉著提供臨時借閱站措施，加上完善的全市通閱服務，因此105年總借閱冊數提升，較104年增加20萬冊。
各年齡層以青壯年（31-50歲）借閱330萬冊最多，占全部比例42.56%；其次是學童（7-12歲）144萬冊（18.47%）。銀髮族（61歲以上）則有上升趨勢，105年借閱4萬8000冊，較104年增加6萬冊。
和往年一樣，女性讀者愛閱讀勝男性，105年女性讀者借閱461萬冊，占總借閱量58.94%，較男性讀者高出17.88%。但有趣的是，105年度借閱冊數前5名讀者都是男性。
105年的年度借閱冠軍是目前就讀於崑山科技大學三年級的郭同學，借閱3117冊圖書，平均每天借出8.5冊。他平均每周到圖書館4至5次，偏好旅遊、文史及藝術類圖書，他覺得南市公共圖書館服務愈來愈好，市圖總館和鹽埕圖書館提供的自助借還書設備，節省讀者等待的時間。
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