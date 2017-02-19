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中台灣元宵燈會今晚閉幕 燈光秀依然璀璨

中台灣元宵燈會今晚閉幕，燈光秀依然璀璨。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-19  20:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中台灣元宵燈會今晚閉幕，今年的燈會台中公園、清水港區藝術中心，自5日開始同步展開15天，共吸引的賞燈遊客超過260萬人次，即使今天是最後一天，還是吸引眾多民眾前往觀賞。

今年中台灣元宵燈會從5日至19日在台中公園、清水港區藝術中心，同步展開，除了首次安排舞者在花燈平台上舞蹈，更邀請到日本青森縣平川市及鳥取縣帶來精彩的傳統樂器表演，進行國際交流。

今晚雖是閉幕，但仍然維持7點開始每整點一次主燈秀，而且燈光秀又比前幾天璀璨，局長陳盛山指出，今年的燈會，吸引260萬人次參加，觀旅局會一年辦得比一年好。

觀旅局表示，市府明年將舉辦2018花博，平川市己經承諾將在明年中台灣元宵燈會展出2層樓高的睡魔花燈，觀光旅遊局也會持續邀請國際友好城市前來展燈或演出，吸引更多民眾來台中遊玩，延續元宵燈會傳統文化節慶活動。

今年中台灣元宵燈會於在台中公園的燈區，充分利用日月湖、公園地景與歷史建築物的特色，加上浪漫光廊、環湖光環道，民眾邊划船邊賞燈。

陳盛山表示，燈會開燈當天，也是日月湖百年清淤成功，大大地為今年燈會加分，讓民眾享有一個結合燈會及划船浪漫情調。

今年另一個燈區是海線的清水港區藝術中心，更是自1999年後經過10多年第2次舉辦，地點選在古樸典雅具有閩南建築風格的港區藝術中心，有「光環境」與「賞燈光廊」環繞港藝中心，點綴璀燦整個園區，讓海線居民歡樂過元宵，同賞花燈。

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