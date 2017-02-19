逃命山羌遭車追撞 保育志工與玉管處接力搶命

一頭遭獵食的山羌在玉山園區公路逃竄，卻不慎被車輛追撞，經志工與玉管處合力搶救，才免於路殺幸運保住一命。（保育志工楊峻青攝，玉管處提供）

2017-02-19 20:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加野生動物生態豐富，昨晚卻有1頭保育類山羌被黃喉貂追逐獵食，惟逃命過程中不慎在公路遭車輛追撞，所幸經保育志工與玉管處同仁接力載運搶救，才免於路殺悲劇，幸運挽回1條性命。

玉管處表示，前晚保育志工楊峻青、齊泰榮、蘇明珠等人正要從塔塔加返回石山地區休息，途經台18線105公里處卻發現1頭山羌被黃喉貂獵食追捕，而急著逃命的山羌在公路逃竄時，卻不慎遭遊客車輛追撞，當下車主並未下車查看，跟在後頭的志工見狀趕緊將山羌送上車，後送塔塔加管理中心處置。

當時山羌因前肢血流不止，塔塔加同仁擔心入夜低溫恐危及山羌生命，趁山羌仍有意識氣息時，由志工與駐守人員辜怡帆合力將山羌放進紙箱固定，再由塔塔加主任陳淑梅漏夜下山趕赴集集特生中心急救，目前得知山羌前腳已斷，經治療後精力尚待恢復，未來若痊癒將會送回原地附近野放。

玉管處也說，塔塔加沿線路段蜿蜒，山區也容易起霧，加上又是野生動物常出沒的地區，遊客到此應小心慢行並尊重山區動物生態，在有動物出沒指標的路段減速行駛，尤其轉彎處更應當心是否有動物停留，才能保障用路安全，並避免傷及動物。