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棒式核心肌群怎麼做？ 讓法鬥來教你

法鬥將後腿打直，挺起腰部，只靠前腿支撐宛如核心肌群訓練中的「棒式」。（擷取自爆廢公社）

2017-02-19  21:47

〔即時新聞／綜合報導〕「核心肌群運動」因不需占用大量空間，且隨時隨地都能做的便利性，逐漸成為大眾熟悉的運動方式，其中「棒式（Plank）訓練」更是最受歡迎且最便利的核心肌群訓練方式。日前有網友走在路上，發現一隻拴在一根柱子旁的法鬥，前腳撐地，後腿伸直，宛如在做棒式訓練，網友拍下照片上傳到臉書社團「爆廢公社」，讓不少看到照片的網友笑翻。

一名黃姓網友在臉書「爆廢公社」貼文表示「他（牠）應該是在練核心肌群對吧???」只見一隻拴在柱子旁的法鬥，將腰部挺起，後腿伸直，只用前腿的力量支撐全身重量，動作就像是目前時下最流行的棒式訓練。

照片上傳到臉書社團後隨即吸引網友討論，網友開玩笑表示「法鬥都這麼認真了，我們沒理由再懈怠下去」、「我主人說要做100個伏地挺身才要放我風」、「做的比我還標準」、「社會在走，肌肉要有」、「可惜怎麼做腿還是一樣短啊」、「狗表示：主人叫我練習當阿吉仔……假日要我去鬧區打工。」

Plank是瑜伽中常見的基本動作，中文名稱叫做「棒式」，而在健身領域中，亦有人將這個姿勢叫做撐高或撐舉，被公認為訓練核心肌群最有效的方法之一；而棒式的動作很簡單，類似伏地挺身的預備動作，雙腿打直，手肘撐地與肩膀同寬，位於肩膀正下方，讓背部、臀部形成一直線，全身收緊保持姿勢30秒，由於隨時隨地都可進行，而成為最流行的核心肌群訓練動作。

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  • SBL球星蔣淯安過去受訪時展現棒式核心訓練動作。（資料照，記者林宗偉攝）

    SBL球星蔣淯安過去受訪時展現棒式核心訓練動作。（資料照，記者林宗偉攝）

  • 法鬥將後腿打直，挺起腰部，只靠前腿支撐宛如核心肌群訓練中的「棒式」。（擷取自爆廢公社）

    法鬥將後腿打直，挺起腰部，只靠前腿支撐宛如核心肌群訓練中的「棒式」。（擷取自爆廢公社）

  • 法鬥將後腿打直，挺起腰部，只靠前腿支撐宛如核心肌群訓練中的「棒式」。（擷取自爆廢公社）

    法鬥將後腿打直，挺起腰部，只靠前腿支撐宛如核心肌群訓練中的「棒式」。（擷取自爆廢公社）

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