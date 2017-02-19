下營蛋雞場檢出H5N2 南市第4個禽流感禽場
2017-02-19 19:58
［記者王涵平／台南報導］下營蛋雞場今日確診H5N2禽流感，為南市第4個禽流感禽場，動保處迅速完成7782隻蛋雞撲殺，針對該場及周邊道路與附近公共區域加強消毒。
動保處表示，今日再檢出H5N2高病原性禽流感的蛋雞場屬非開放式禽舍，場內飼養9000隻蛋雞，畜主在16日通報蛋雞突然異常死亡，動保處派員至現場採樣送家畜衛生試驗所檢驗，今日確診為H5N2高病原性禽流感，立即完成撲殺。
動保處表示，為防堵疫情擴散，依規定進行後續採樣監測工作，針對周邊半徑1公里養禽場進行採樣監測，共計25場，半徑1-3公里內禽場共計67場進行訪視輔導，持續監測3個月，以確定環境中無禽流感病毒存在。
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