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三峽身障參與式預算 助115身障者學技能

2017-02-19  21:53

〔記者張安蕎／新北報導〕身障者常因動作慢、能力有限，難以獲雇主青睞，新北市創全國之先，舉辦「身障就業參與式預算案」，經過一年推動，共協助三峽區115名身障者學習就業技能，其中27歲患有小腦萎縮症的伊森，因此獲得人生第一份工作，終於能為社會付出，讓他露出滿足的笑容。

此案由三峽區的身障者，投票選出伊甸基金會三峽服務中心及三峽老街管委會的輔導方案，勞工局共補助4百萬經費，由上述兩個單位開設創意手作坊、手沖咖啡等課程，協助身障者步入社會。

伊森因小腦萎縮，只能站立，無法正常行走，27年來多只跟家人互動，鮮少與外界接觸，學會手沖咖啡後，如今已有多次擺攤經驗，不僅建立自信，還能為自己賺取零用金，令家長十分欣慰。

48歲的黃玉燕3年前車禍傷及手、腳，成為身障者後美髮事業停擺，心情變得鬱悶不快，直到投入身障者手工皂課程後，才結交到與她遭遇類似的好友，相互分享生活經驗及手作知識，她笑說「現在宛如重獲新生，並將手工皂與美髮技巧結合，讓專業更上一層樓！」

未來三峽老街將有16間店販售由在地身障者自製的果醬、手工皂，身障者們也會不定期擺攤，販售手沖咖啡，盼能自立生活。

勞工局身障就業輔導科長盧志銘表示，目前正向勞動部爭取經費，開設身障者職業探索方案與工作實作課程，108年底將運用北大特區公益回饋空間，與社會局成立三峽小作所及庇護工場。

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  • 新北市創全國之先，舉辦「身障就業參與式預算案」，經過一年推動，共協助三峽區115名身障者學習就業技能。（記者張安蕎攝）

    新北市創全國之先，舉辦「身障就業參與式預算案」，經過一年推動，共協助三峽區115名身障者學習就業技能。（記者張安蕎攝）

  • 27歲的身障者伊森（右）學會手沖咖啡後，如今已有多次擺攤經驗，並建立自信。（記者張安蕎攝）

    27歲的身障者伊森（右）學會手沖咖啡後，如今已有多次擺攤經驗，並建立自信。（記者張安蕎攝）

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